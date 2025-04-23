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Real Madrid, Getafe’yi 1-0 Yendi

REAL MADRİD, GETAFE’Yİ ARDA GÜLER’İN GOLÜYLE YENİYOR

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda Getafe’yi milli futbolcu Arda Güler’in attığı golle 1-0 mağlup etti. La Liga’nın 33. haftasında gerçekleşen bu mücadelede, 20 yaşındaki Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını öne taşıdı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

PUNT GEÇİRDİ

Real Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 72’ye yükseltti ve lider konumdaki Barcelona’nın 76 puanını takip ediyor. Takım, son 5 haftaya girerken, şampiyonluk yarışında etkili olmaya devam ediyor.

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