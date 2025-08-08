Haberler

Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın Sözleşmesini Uzattı

REAL MADRID GONZALO GARCIA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid, genç santrafor Gonzalo Garcia’nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatma kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Real Madrid ve Gonzalo Garcia, oyuncumuzun sözleşmesini önümüzdeki 5 yıl boyunca kulüpte kalmasını sağlayacak şekilde 30 Haziran 2030’a kadar uzatma konusunda anlaştı.” ifadesi yer aldı.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDAN BAŞARI İLE DÖNDÜ

21 yaşındaki İspanyol oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda 4 gol atarak turnuvanın gol kralı unvanını kazanmıştı. Bu başarı, Gonzalo Garcia’nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

