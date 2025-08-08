Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın Sözleşmesini Uzattı

REAL MADRID GONZALO GARCIA’NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid, genç santrafor Gonzalo Garcia’nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatma kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Real Madrid ve Gonzalo Garcia, oyuncumuzun sözleşmesini önümüzdeki 5 yıl boyunca kulüpte kalmasını sağlayacak şekilde 30 Haziran 2030’a kadar uzatma konusunda anlaştı.” ifadesi yer aldı.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDAN BAŞARI İLE DÖNDÜ
21 yaşındaki İspanyol oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda 4 gol atarak turnuvanın gol kralı unvanını kazanmıştı. Bu başarı, Gonzalo Garcia’nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.