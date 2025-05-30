Real Madrid, Gyökeres İçin Teklif Hazırlıyor

REAL MADRİD’İN GOLCÜ ARAYIŞI

La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon istediğini bulamayan Real Madrid, gelecek sezon Kylian Mbappé’nin kanatta görev alacak olmasından dolayı golcü arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda, Real Madrid’in hedefi Portekiz ligindeki yetenekler oldu. Marca’da yer alan habere göre, eflatun-beyazlı ekip, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsveçli forvet Viktor Gyökeres’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

GYÖKERES İÇİN Yüksek TEKLİF

İspanyol devinin, 26 yaşındaki oyuncu için Sporting’e yakın bir zamanda 80 milyon euroluk bir teklifle yaklaşmayı planladığı bildiriliyor. Ancak Gyökeres’e ilgi duyan tek takımın Real Madrid olmadığı, Arsenal ve Chelsea gibi takımların da oyuncu için 70 milyon euroluk teklifler sunduğu ifade edildi.

GYÖKERES’İN PERFORMANSI

Bu sezon Sporting ile toplamda 52 maçta görev alan yıldız golcü, rakip fileleri 54 kez havalandırdı ve 13 golde asist yaparak dikkat çekti. Gyökeres’in piyasa değerinin 75 milyon euro olarak belirlendiği belirtiliyor. Real Madrid’in bu oyuncuyu kadrosuna katması, takımın gol yollarındaki etkinliğini arttırması açısından önemli bir adım olabiliyor.