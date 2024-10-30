Real Madrid’in El Clasico Yenilgisi Hakkında Yorumlar

REAL MADRID’DEN ŞOK YENİLİK

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon kadrosunu Kylian Mbappé gibi yıldız isimle güçlendiren Real Madrid, El Clasico’da beklenmedik bir yenilgi yaşadı. Barcelona, bu maçı 4-0 kazanarak puanını 30’a çıkarttı ve liderliğini pekiştirdi. Real Madrid ise 24 puanda kalarak zor bir duruma düştü. Real Madrid’in geleceği olarak görülen Arda Güler, bu mücadelede yer almadı.

ARDA GÜLER’İN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

19 yaşındaki yetenek, eflatun-beyazlı formayla bu sezon 11 maçta toplamda 292 dakika süre aldı. Yıldız futbolcunun takım içindeki geleceği ve diğer maçlardaki forma şansı, soru işaretleri yaratıyor. İspanyol muhabirler, Arda Güler ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak durumu yakından takip ediyor. Özellikle Cesar Manuel Sevilla, konuyla ilgili yorumlarını kamuoyuyla paylaştı.