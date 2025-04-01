Real Madrid’in Şampiyonluk Primi Belli Oldu

REAL MADRID’İN YAZ DÖNEMİ HEDEFLERİ

LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası’nda boy gösteren Real Madrid, yaz aylarında FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da yer alacak. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, UEFA Şampiyonlar Ligi ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası için belirlenen prim miktarlarını açıkladı. Bu şekilde, finallere ulaşılması durumunda Arda Güler’in kazanacağı büyük gelir de ortaya çıkmış oldu.

PRİM MİKTARLARI BELLİ OLDU

Üç kulvarda da yoluna devam eden Florentino Perez, büyük bir prim kararı aldı. İspanyol basınında yayınlanan haberlere göre, kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu için ödenecek tutarları netleştirdi. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanması durumunda oyuncu başına 900 bin euro prim verecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu halinde ise bunun için 650 bin euro ödenecek. Böylece takım, final maçlarını kazanırsa toplamda 1 milyon 550 bin euro prim dağıtacak. Real Madrid’in vereceği primden sadece maçlara çıkan oyuncular değil, tüm takım yararlanacak. Bu durumda Arda Güler, hedeflere ulaşılmasıyla birlikte 1 milyon 550 bin euro (yaklaşık 63 milyon TL) prim kazanma fırsatı elde edecek.