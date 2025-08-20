Real Madrid, Kylian Mbappe ile Kazandı

REAL MADRİD’İN AÇILIŞ MAÇIYLA DİKKAT ÇEKEN ŞİMDİKİ YILDIZI

La Liga’nın açılış haftasında Real Madrid, Osasuna’yı Kylian Mbappe’nin penaltıdan attığı golle geçmeyi başardı. Eflatun-beyazlı formayı giyen Arda Güler, 90 dakika boyunca sahada kalarak büyük bir performans sergiledi. Real Madrid’de bu sezon oyuncu kurucu rolünü üstlenen Arda Güler, Osasuna karşısındaki ilk maçında ailesinin destekleyici varlığıyla sahaya çıktı.

DESTEKLEYİCİ AİLE ORTAMI

Santiago Bernabéu stadyumunda bulunan Güler ailesi, tribünlerde taraftarlarla birlikte yer aldı. Arda Güler’in kız arkadaşı Duru Nayman da maçta onun yanında bulunarak atmosferi belgelerken, kameralarını alarak sürekli Arda’yı ve maçın heyecanını fotoğrafladı. Zaman zaman etkili şutlar atan ve oyununu yönlendiren Arda Güler, tribündeki taraftarları da coşturmayı başardı.