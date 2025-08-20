Haberler

Real Madrid, Kylian Mbappe ile Kazandı

REAL MADRİD’İN AÇILIŞ MAÇIYLA DİKKAT ÇEKEN ŞİMDİKİ YILDIZI

La Liga’nın açılış haftasında Real Madrid, Osasuna’yı Kylian Mbappe’nin penaltıdan attığı golle geçmeyi başardı. Eflatun-beyazlı formayı giyen Arda Güler, 90 dakika boyunca sahada kalarak büyük bir performans sergiledi. Real Madrid’de bu sezon oyuncu kurucu rolünü üstlenen Arda Güler, Osasuna karşısındaki ilk maçında ailesinin destekleyici varlığıyla sahaya çıktı.

DESTEKLEYİCİ AİLE ORTAMI

Santiago Bernabéu stadyumunda bulunan Güler ailesi, tribünlerde taraftarlarla birlikte yer aldı. Arda Güler’in kız arkadaşı Duru Nayman da maçta onun yanında bulunarak atmosferi belgelerken, kameralarını alarak sürekli Arda’yı ve maçın heyecanını fotoğrafladı. Zaman zaman etkili şutlar atan ve oyununu yönlendiren Arda Güler, tribündeki taraftarları da coşturmayı başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.