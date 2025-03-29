MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

“Real Madrid-Leganes maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu, maç öncesinde Google’da en çok aranan sorular arasında yer alıyor. Mücadele, Real Madrid’in şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmesi açısından oldukça önemli bir kritik eşik. Diğer yandan Leganes ise zorlu deplasmanda puan arayışında.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

La Liga’nın 29. haftasında gerçekleşecek olan Real Madrid-Leganes maçı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi S Sport, S Sport Plus ve EXXEN platformları aracılığıyla canlı olarak takip edebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid’in muhtemel 11’i şu şekilde olacak: Courtois, Raul, Tchouameni, Garcia, Vazquez, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Diaz, Mbappe. Leganes’in olası kadrosu ise: Dmitrovic, Tapia, Sergio Gonzalez Poirrier, Valentin Rosier, Hernandez, Nastasic, Brasanac, Noupa, Cisse, Raba, Diaz.