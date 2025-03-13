Real Madrid, Madrid Derbisinde Turladı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE MADRİD DERBİSİ

Uefa Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Madrid derbisi gerçekleşti ve turlayan taraf Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, penaltılara giden bu heyecan dolu maçtan galip ayrıldı. Penaltı atışları sırasında Julian Alvarez’in sayılmayan vuruşu ciddi tartışmalara yol açtı.

ALVAREZ’İN PENALTISI VE VAR MÜDAHALESİ

Atletico Madrid’in Arjantinli yıldızı penaltıda topu ağlara gönderdi. Ancak bu golün geçerliliği kısa bir süre içinde VAR müdahalesiyle sorgulandı. Alvarez’in penaltıyı kullandığı esnada topun diğer ayağının da temasa geçtiği gerekçesiyle vuruş iptal edildi. UEFA, Julian Alvarez’in iptal edilen penaltısı sebebiyle Atletico Madrid’in maç sonrasında başvuru yaptığını duyurdu. UEFA’nın açıklamasında, “Alvarez’in penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas ettiği” bilgisi kaydedildi.

UEFA’DAN YENİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Diğer yandan UEFA, penaltılardaki çift vuruş kuralı için harekete geçti. Yapılan açıklamada, Alvarez’in pozisyonunun ardından, penaltılardaki çift dokunuşun kasıtsız olduğu hallerde kuralın değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı duyuruldu. Açıklamada, “UEFA, FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayarak, çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek” ifadeleri yer aldı.