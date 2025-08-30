Haberler

Real Madrid, Mallorca İle Oynuyor

REAL MADRID – MALLORCA MAÇI YAYIN DETAYLARI

Bu akşam gerçekleştirilecek olan Real Madrid ile Mallorca arasındaki mücadele, sadece sahadaki çekişme ile değil, aynı zamanda yayın detaylarıyla da ilgi çekiyor. Maçın takipçileri, karşılaşmayı izlemek için hangi platformlara erişim sağlayacaklarını öğrenmek amacıyla araştırmalar yapıyor.

MAÇIN OYNANACAĞI YER VE ZAMAN

İspanya La Liga’da Real Madrid ile Mallorca, başkent Madrid’de ünlü Santiago Bernabéu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Real Madrid’in bu heyecan dolu maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 22:30’da başlayacak.

CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

Futbolseverler, bu karşılaşmayı S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden numaralı kanallar ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izleniyor. Maç başladıktan sonra anlık skor bilgileri ve önemli gelişmeler izleyicilerle paylaşılacak.

Can Uzun Gol Attı, Ozan Kadroya Alındı

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 2. haftasında Hoffenheim'ı 3-1 yendi. Can Uzun gol atarken, Ozan Kabak, 452 gün sonra kadroya döndü.
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “Başkanlarımızın Arkasındayız” Dedi

CHP lideri Özgür Özel, 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü'nde yer alarak, Adana belediye başkanlarının serbest bırakılmasını ve adil yargı sürecini savundu. Atatürk'ün değerini de vurguladı.

