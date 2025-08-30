Real Madrid – Mallorca Maçı Devam Ediyor

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Bu akşam yapılan Real Madrid – Mallorca maçı, sahadaki heyecanın yanı sıra yayın ayrıntılarıyla da dikkat çekiyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise Arda Güler’in golünün nasıl izleneceği. Şimdi, Arda Güler’in gol videosuna ulaşmanın bir yolu var mı, merak edilenler arasında…

MAÇIN İÇERİĞİ VE ZAMANLAMA

La Liga’da Real Madrid ile Mallorca, Madrid’de karşı karşıya geliyor. Bu mücadele, başkent Madrid’in ikonik yapılarından biri olan Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Real Madrid – Mallorca maçı, S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı bir şekilde takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra, S Sport Plus yayını hem Türksat uydusu üzerinden hem de internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor.

REAL MADRID – MALLORCA MAÇINDA SON DURUM

La Liga’nın heyecan dolu karşılaşması Real Madrid – Mallorca, 22:30’da başladı. Devam eden maçta skor 2-1 olarak sürüyor. Arda Güler’in attığı gol ise karşılaşmanın en fazla konuşulan anı haline geldi. Arda’nın golü için tıklayınız.