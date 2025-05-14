Real Madrid, Mallorca Maçına Hazır

REAL MADRID’İ SIKINTILI GÜNLER BEKLİYOR

LaLiga’da şampiyonluk şansını zora sokan Real Madrid’e üst üste kötü haberler ulaşıyor. İspanyol futbol kulübünde, Lunin ve Brahim Diaz’ın sakatlanması kulübü zor bir duruma sokuyor. Bu gelişmeler, takımın performansını olumsuz etkileyebiliyor.

ARDA GÜLER’İN DURUMU NE?

Real Madrid’in Mallorca ile oynayacağı karşılaşma, 14 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22:30’da başlayacak. Mücadele, EXXEN, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayımlanacak. Real Madrid, bu mücadelede Vinicius Junior’ın yanı sıra Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rüdiger, Eder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga ve David Alaba gibi önemli oyunculardan da mahrum kalacak.

ILK 11’DE YER ALACAK MI?

Real Madrid’in yıldız ismi Arda Güler, bu karşılaşmada ilk 11’de forma giyiyor. Arda’nın sahada yer alması, takımın hücum gücünü artırma konusunda kritik bir rol oynayabilir.