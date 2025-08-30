Haberler

Real Madrid, Mallorca’yı 2-1 yendi

REAL MADRID’İN GALİBİYETİ

La Liga’nın 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Mallorca ile karşılaştı. Müsabaka, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynandı ve Real Madrid, maçı 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

İLK GOL VE HIZLI CEVAP

Karşılaşmanın ilk golü 18. dakikada Mallorca’dan geldi. Kosovalı golcü Vedat Muriqi, konuk ekibi öne geçiren ismi oldu. Ancak Real Madrid’in bu gole yanıtı gecikmedi. Eflatun-beyazlılar, 37. dakikada Arda Güler’in golüyle durumu eşitledi. Bu golün ardından sadece 1 dakika içinde Vinicius Junior, Real Madrid’i öne geçirerek maçın skorunu belirledi.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligdeki 3. maçında 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti. Mallorca ise ligde 1 puanda kaldı. Real Madrid, bir sonraki karşılaşmasında Real Sociedad deplasmanına konuk olacakken, Mallorca deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.

