Real Madrid Osasuna Kadrosu Belli Oldu

REAL MADRID’İN İLK 11’İ BELLİ OLDU

Real Madrid’in Osasuna ile oynayacağı maça ait kadro açıklandı. Arda Güler, ilk 11’de yer aldı. Real Madrid’in belirlenen kadrosunda şu isimler bulunuyor: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Hujisen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Brahim, Mbappe ve Vinicius.

MAÇ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Real Madrid ile Osasuna arasındaki karşılaşma, bu akşam saat 22.00’de gerçekleşecek. Maç, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınla izleyicilere sunulacak. S Sport kullanıcıları, maçları şifresiz bir şekilde takip edebilecek.

ÖNEMLİ

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

