Real Madrid Osasuna Maçı 0-0

MAÇIN SKORU VE DURUMU

Real Madrid ile Osasuna arasında gerçekleşen maçta durum 0-0’lık eşitlikle devam ediyor. Bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımı ve gollerini takip edenler için detaylar haberimizde mevcut.

MAÇIN CANLI YAYINI VE İZLEME YÖNTEMİ

Real Madrid ve Osasuna arasındaki maçı S Sport üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak, maç yayınını takip edebilmek için platforma üye olmanız gerekiyor.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Bu akşam saat 22:00 itibarıyla başlayan maç Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanıyor. Maçın gidişatı ve gelişmeleri için gözlerinizi haber akışımızdan ayırmayın.