Real Madrid Osasuna Maçı 0-0

MAÇIN SKORU VE DURUMU

Real Madrid ile Osasuna arasında gerçekleşen maçta durum 0-0’lık eşitlikle devam ediyor. Bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımı ve gollerini takip edenler için detaylar haberimizde mevcut.

MAÇIN CANLI YAYINI VE İZLEME YÖNTEMİ

Real Madrid ve Osasuna arasındaki maçı S Sport üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak, maç yayınını takip edebilmek için platforma üye olmanız gerekiyor.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Bu akşam saat 22:00 itibarıyla başlayan maç Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanıyor. Maçın gidişatı ve gelişmeleri için gözlerinizi haber akışımızdan ayırmayın.

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

