Real Madrid Osasuna Maçı S Sport Plus’ta

Real Madrid ile Osasuna arasında oynanacak İspanya La Liga maçı için saatler giderek daralıyor. Maç öncesinde taraftarlar, “Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunu merak ediyor. Bugün yapılacak bu karşılaşmanın detayları oldukça önemli.

Real Madrid’in Osasuna ile karşılaşacağı maç, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. S Sport kullanıcıları, Real Madrid Osasuna maçını şifresiz bir şekilde izleme imkanı bulacak. Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor.

