Real Madrid Osasuna S Sport’tan İzlenir

REAL MADRID OSASUNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN BİLGİLER

Real Madrid ile Osasuna arasındaki maçı canlı izlemek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Bu önemli karşılaşmanın heyecanına katılmak için detaylı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Real Madrid Osasuna maçı S Sport üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Maçı izlemek için öncelikle platformun üyesi olmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan Real Madrid Osasuna maçı, Madrid’deki tarihi Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İyi seyirler dileriz!

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

