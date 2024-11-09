“Real Madrid, Osasuna’yı 4-0 Yendi”

REAL MADRID, OSASUNA’YI MAĞLUP ETTİ

LaLiga’nın 13. hafta mücadelesinde, Real Madrid sahasında Osasuna’yı konuk etti. Kötü gidişatını sonlandırmayı amaçlayan Real Madrid, sahada yüksek bir performans sergileyerek karşılaşmayı 4-0’lık bir skorla kazandı. Bu galibiyette goller Vinicius Jr. (3) ve Bellingham’dan geldi. Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 75. dakikada Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu. Ligde bir maç eksik olan Real Madrid, puanını 27’ye çıkarırken, Osasuna 21 puanda kaldı.

MAÇTA YAŞANANLAR

Maçın başlangıcından itibaren, Real Madrid ilk tehlikeli ataklarını gerçekleştirdi. 1. dakikada maç başladı, 14. dakikada Rodrygo’nun ceza sahası dışından yaptığı şut, Osasuna kalecisi Herrera tarafından kurtarıldı ve top kornere gitti. 21. dakikada sakatlanan Rodrygo’nun yerine Brahim Diaz oyuna girdi. 29. dakikada Eder Militao ceza sahasında sakatlandı, karşılaşmaya devam edemedi ve yerine Raul Asencio oyuna girdi. 34. dakikada Real Madrid, Vinicius Jr.’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

40. dakikada Lucas Vazquez’in sakatlığı kenarda tedavi edilse de sahaya dönerken, 42. dakikada Jude Bellingham, savunmanın arkasına sarkarak skoru 2-0 yaptı ve bu golün asistini oyuna sonradan dahil olan Asencio yaptı. 45. dakikada Real Madrid üçüncü gole yaklaşsa da Mbappe’nin pası sonrasında Camavinga’nın şutu az farkla üstten dışarıya gitti. İlk yarı sonucu Real Madrid 2-0 Osasuna.

İKİNCİ YARIDA HIZLI ATILAN GOLLER

İkinci yarının başlangıcında 61. dakikada Lunin’in uzun pasında savunma arkasına koşan Vinicius Jr. kaleciyi çalımlayarak farkı 3’e çıkardı. 69. dakikada Vinicius Jr. hat-trick yaparak skor tabelasını 4-0 yaptı. 75. dakikada ise hem Arda Güler hem de Endrick, Bellingham ve Vinicius’un yerine oyuna girdi.