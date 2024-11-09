Real Madrid, Osasuna’yı 4-0 Yendi!

REAL MADRID’İN BÜYÜK GALİBİYETİ

İspanya’nın Birinci Futbol Ligi olan La Liga’nın 13. haftasında Real Madrid, Osasuna ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 4-0’lık skorla kazanmayı başardı. Haftaya lider Barcelona’nın 9 puan gerisinde, 2. sırada başlayan Real Madrid, puan tablosunun 5. sırasında yer alan Osasuna’yı evinde ağırladı.

VİNICIUS VE BELLINGHAM’IN GOLLERI

Son şampiyon Real Madrid, bu maçta etkileyici bir performans sergiledi. Vinicius, 34, 61 ve 69. dakikalarda, Jude Bellingham da 42. dakikada fileleri havalandırarak takıma büyük bir katkı sağladı. Bu sonuçla Real Madrid, ligdeki puan durumunu güçlendirdi.