Real Madrid, Osasuna’yı Tek Golle Yendi

REAL MADRİD SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Real Madrid, İspanya La Liga’nın açılış haftasında, lehine 1-0 sonuçlanarak Osasuna’yı evinde mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda saat 22.00’de gerçekleşen zorlu mücadeleyi hakem Adrian Cordero Vega yönetti. Real Madrid, maçın büyük çoğunluğunu üstün bir şekilde geçirirken, bulduğu tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Kylian Mbappe, 51’inci dakikada penaltı vuruşunu başarıyla değerlendirerek takımına galibiyeti getirdi. Ayrıca, konuk ekip Osasuna’da Abel Bretones Cruz, 90+4’üncü dakikada gösterilen kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonuç, Real Madrid için umut verici bir başlangıç olurken, Osasuna ise ilk haftayı puansız kapatmış oldu.

REAL MADRİD’DE YENİ İSIMLER SAHADA

Eflatun-beyazlı takımda 4 futbolcu, La Liga’daki ilk lig maçlarına çıktı. Yeni transferler Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras ve Franco Mastantuono, Osasuna karşısında Real Madrid formasıyla sahada yer aldı. Bu isimler, takıma olan katkılarıyla dikkat çekti.

ARDA GÜLER’İN YÜKSEK PERFORMANSI

Milli futbolcu Arda Güler, Osasuna maçındaki etkili oyunu sayesinde yine göz doldurdu. Teknik direktör Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte geçen sezona nazaran daha fazla süre alması beklenen Arda, bu karşılaşmaya ilk 11’de başladı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, maç boyunca sahada kalırken, 90’ıncı dakikada Dani Ceballos ile yer değişti. Oyun içinde yüzde 92 pas isabetiyle oynayan Arda, takımının oyun kurulumunda önemli rol oynadı.