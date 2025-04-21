Haberler

Real Madrid, Osimhen’i Transfer Listesine Aldı

GALATASARAY VE VICTOR OSIMHEN’İN DURUMU

Galatasaray’ın sezon sonu için bonservisini almak istediği Victor Osimhen ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya çıktı. Real Madrid’in Nijeryalı yıldızı transfer listesinin ilk sıralarına aldığı bildirildi. Osimhen, Galatasaray’daki kiralık performansıyla Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekti ve son olarak Real Madrid’in onu gündemine aldığı öne sürüldü.

REAL MADRID’İN HEDEFİ: OSIMHEN

Fichajes’te yer alan bilgiye göre, üst düzey bir golcü arayışında olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu adaylar arasında Victor Osimhen’i de değerlendirmeye aldı. Galatasaray’ın başarılı golcüsü için gelişmeler hiç de iç açıcı değil. TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Osimhen’in geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yurduseven, “Osimhen, Real Madrid’e gidiyor. Küçük pürüzler kaldı.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Dem Parti İmralı’da Görüşme Gerçekleştirdi

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği dördüncü görüşmede Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu ele aldı. Van Milletvekili Pervin Buldan, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.
Haberler

“Narkokapan-Ankara Operasyonu” Kapsamında 586 Tutuklandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda, 14 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 586 kişi tutuklandı. Soruşturmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.