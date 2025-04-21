Real Madrid, Osimhen’i Transfer Listesine Aldı

GALATASARAY VE VICTOR OSIMHEN’İN DURUMU

Galatasaray’ın sezon sonu için bonservisini almak istediği Victor Osimhen ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya çıktı. Real Madrid’in Nijeryalı yıldızı transfer listesinin ilk sıralarına aldığı bildirildi. Osimhen, Galatasaray’daki kiralık performansıyla Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekti ve son olarak Real Madrid’in onu gündemine aldığı öne sürüldü.

REAL MADRID’İN HEDEFİ: OSIMHEN

Fichajes’te yer alan bilgiye göre, üst düzey bir golcü arayışında olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu adaylar arasında Victor Osimhen’i de değerlendirmeye aldı. Galatasaray’ın başarılı golcüsü için gelişmeler hiç de iç açıcı değil. TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Osimhen’in geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yurduseven, “Osimhen, Real Madrid’e gidiyor. Küçük pürüzler kaldı.” ifadelerini kullandı.