Real Madrid-Real Sociedad Maçı Özeti Detayları

MAÇIN HEYECANI DEVAM EDİYOR

Kral Kupası’ndaki çekişmeli mücadele kaldığı yerden sürüyor. Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki maçı kaçıran futbolseverler, geniş maç özeti ile önemli anları yeniden izlemek istiyor. Maç özeti izlemek isteyenler, “Real Madrid Real Sociedad maçı özeti izle!” şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, bu karşılaşma sonucunda ne oldu? Real Madrid Real Sociedad maçı nasıl sonuçlandı ve golleri kim attı?

ÖZETİ İZLEMEK İÇİN HAZIRLANIN

Real Madrid ve Real Sociedad arasındaki Kral Kupası maçı 1-1’lik eşitlik ile sonuçlandı. Maçın önemli anlarına ulaşmak için haberimizin detaylarında bulunan Real Madrid Real Sociedad özet bölümüne göz atabilirsiniz. Ayrıca, maçın ardından özet görüntülerine ulaşmak isteyenler için Tivibu Spor’un YouTube kanalında bu maçın özetini izleme imkanı mevcut. İyi seyirler dileriz!