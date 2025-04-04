Real Madrid, Valencia’yı Evinde Ağırlayacak. Ancelotti, Arda Güler İçin Umut Verdi. Genç Yıldızlar Şans Bulabilir

REAL MADRİD’DE ARDA GÜLER İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Carlo Ancelotti, La Liga’nın 30. haftasında Valencia ile oynanacak maç öncesinde genç yetenekler Arda Güler ve Endrick hakkında önemli açıklamalar yaptı. Real Madrid’in tecrübeli teknik direktörü, iki oyuncunun da Valencia maçında şans bulabileceğini belirtti.

ANCELLOTİ’DEN ARDA VE ENDRİCK VURGUSU

Son maçlarda performansıyla dikkat çeken Arda Güler’in gelecek planları hakkında konuşan Ancelotti, “Arda Güler ve Endrick çok iyi oynuyorlar. Valencia karşısında oynayabilirler. Sezon sonuna doğru önemli bir rol alabilirler” dedi. Bu sözler, Türk yıldızın takımdaki geleceği hakkında olumlu sinyaller veriyor.

ARDA GÜLER’İN SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıktı ve toplam 1.165 dakika sahada kaldı. Genç yetenek, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 7 de asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirlenen Arda’nın İspanyol deviyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

GENÇ YETENEKLERE FIRSAT POLİTİKASI

Ancelotti’nin açıklamaları, Real Madrid’in genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Arda Güler’in son performansı, teknik ekibin kendisine daha fazla şans verme kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Sezonun geri kalanında hem Arda hem de Endrick’in daha fazla süre alması bekleniyor.