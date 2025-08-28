Real Madrid Ve Juventus Eşleşti!

REAL MADRİD VE JUVENTUS’UN EŞLEŞMESİ HEYECAN YARATIYOR

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yapıldı. Çekilen kuranın sonuçları, Real Madrid ile Juventus’un karşı karşıya gelmesiyle Türk futbolseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Bu iki köklü kulübün mücadelesi, aynı zamanda A Milli Takım’ın genç yetenekleri Arda Güler ile Kenan Yıldız’ı da bir araya getirecek.

GENÇ YETENEKLERİN BÜYÜK ÇATIŞMASI

Arda Güler, Real Madrid forması altında galibiyet için mücadele verecekken, Kenan Yıldız ise Juventus’un başarısı için savaşacak. Bu iki genç yetenek, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nın ardından Avrupa’nın en prestijli turnuvasında rakip olarak sahne alacak. Bu buluşma, Türk futbolseverler için Şampiyonlar Ligi’nin heyecan dolu anlarından biri olacak.