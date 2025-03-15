Real Madrid Villarreal’i Yendi: 2-1

MATCH SONUCU
Villarreal ile Real Madrid arasındaki karşılaşma 2-1’lik skorla Real Madrid’in galibiyetiyle sonuçlandı.
CANLI MAÇ ANLATIMI
Villarreal Real Madrid maçı için canlı anlatım ve güncel skor takibi gerçekleştiriliyor. Maç, S Sport platformu üzerinden canlı bir şekilde izlenebiliyor.
MAÇ BİLGİLERİ
Villarreal Real Madrid karşılaşması bu akşam 20.30’da başlayacak. Maç, Villarreal’ın Ceramica Stadyumu’nda gerçekleşecek. Kullanıcıların maçı izleyebilmesi için S Sport platformuna abone olmaları gerekiyor.