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Real Madrid Villarreal’i Yendi: 2-1

MATCH SONUCU

Villarreal ile Real Madrid arasındaki karşılaşma 2-1’lik skorla Real Madrid’in galibiyetiyle sonuçlandı.

CANLI MAÇ ANLATIMI

Villarreal Real Madrid maçı için canlı anlatım ve güncel skor takibi gerçekleştiriliyor. Maç, S Sport platformu üzerinden canlı bir şekilde izlenebiliyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Villarreal Real Madrid karşılaşması bu akşam 20.30’da başlayacak. Maç, Villarreal’ın Ceramica Stadyumu’nda gerçekleşecek. Kullanıcıların maçı izleyebilmesi için S Sport platformuna abone olmaları gerekiyor.

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