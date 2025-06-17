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Real Madrid, Xabi Alonso ile çalışıyor

REAL MADRİD HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Real Madrid, yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Xabi Alonso, milli takım kampından döndükten sonra Real Madrid’in kampına katılan Arda Güler’in performansından oldukça etkilendi. İspanyol hocanın, Arda Güler’in fiziksel durumu ve antrenmanlardaki gösterdiği performansı büyük bir beğeniyle karşıladığı, geçen sezon yeterince süre alamamasına ise şaşırdığı ifade ediliyor.

XABİ ALONSO’DAN ARDA GÜLER’E ÖZEL İLGİ

Genç teknik adamın, Arda’yı takım içinde önemli bir rol üstlendireceği belirtiliyor. Antrenman sırasında 20 yaşındaki futbolcu ile sık sık özel olarak ilgilendiği aktarılırken, bu durum Arda Güler’in geleceği açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki ilk maçını 16 Haziran Çarşamba günü Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı ile oynayacak. Arda Güler’in bu önemli karşılaşmada ilk 11’de yer alması bekleniyor.

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