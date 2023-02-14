Real Madrid’den flaş Türkiye kararı!

İspanyol devi Real Madrid, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası yardım için maç düzenlemeye hazırlanıyor.

ürkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından futbol camiasının depremzedeler için yardımları devam ediyor.

La Liga devi Real Madrid de bu acı felakete karşı duyarsız kalmadı ve harekete geçti. İspanyol AS’ın haberine göre; Türkiye’ye destek için İspanya’da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid’in stadında organize edilecek.

Hem Real Madrid’de hem de Türkiye’de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.

Söz konusu organizasyona Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe’nin katkı sağlaması beklenirken maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.