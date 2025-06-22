Real Oviedo, La Liga’ya Yükseldi

REAL OVIEDO, LA LIGA’YA YÜKSELDİ

İspanya 2. Ligi play-off finalinde Real Oviedo, Mirandes’i 3-1 yenerek 24 yıl aradan sonra La Liga’ya döndü. Finalin ilk maçını 1-0 kazanan Mirandes, ikinci karşılaşmada öne geçti. Real Oviedo, Santi Cazorla’nın 39. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçerken, devreyi bu skorla kapattı. Ev sahibi ekip, Ilyas Chaira’nın 52. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Mirandes ise 74. dakikada Sergio Postigo ile skoru 2-1 yaptı. Normal süre bu sonuçla tamamlanırken, uzatmalara geçildi. Uzatma dakikalarında, Real Oviedo 103. dakikada Francisco Portillo Soler’in golüyle durumu 3-1 yaptı. Oyunda 119. dakikada David Costas kırmızı kart gördü ve 120 dakika 3-1 sonuçlandı; Real Oviedo, La Liga’ya yükselen son takım oldu.

Cazorla’nın Dönüşü ve Başarıları

İspanya’da sezonu Levante ve Elche’nin ardından üçüncü sırada tamamlayan Real Oviedo, 24 yıl aradan sonra La Liga’ya geri döndü. Son olarak 2000-2001 sezonunda yer alan Real Oviedo, o sezon 18. sırada kalarak küme düşmüştü. Takım, ikinci ligden sonra birkaç sezon boyunca üçüncü ligde mücadele etti. İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Santi Cazorla, altyapısından yetiştiği Real Oviedo’nun yeniden La Liga’ya döndüğü sezonun baş mimarlarından biri haline geldi. 2003 yılında yaşanan mali zorluklar nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Cazorla, 2023’te geri döndü. Cazorla, daha önce yaptığı açıklamalarda Real Oviedo’nun kendisine iyi bir yıllık ücret teklif ettiğini ancak bunu reddedebileceğini, hatta maaş almadan oynayabileceğini belirtti. Ancak La Liga’nın kuralları gereği, Oviedo’nun Cazorla’ya en az 90 bin Euro ödeme yapması gerekti. Ayrıca, Cazorla’nın formalarının satışının sağladığı gelirin yüzde 10’u akademiye aktarılması konusunda da anlaşma sağlandı.

Cazorla’nın Oyunculuk Performansı

Santi Cazorla, bu sezon boyunca 35 maçta görev aldı ve 5 gol, 5 asistle önemli bir performans sergiledi. Cazorla, “Neyse ki başarılı bir kariyerim oldu, istediğim son şey kulübüm için bir yük olmaktı. Bu koşullardan memnunum, bedavaya oynarım ama kurallara uymak zorundayız. Çocukken oynamayı hayal ettiğim Oviedo’ya geri dönmek uzun zamandır aklımdaydı. Şimdi geri döndüm ve elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum.” ifadeleriyle düşüncelerini aktardı.