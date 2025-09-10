Real Sociedad – Real Madrid Maçı Hazır

MAÇIN TARİHİ VE ÖNEMİ

La Liga’nın 2025/26 sezonu hızla devam ederken, futbolseverlerin merakla beklediği Real Sociedad – Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Bu iki güçlü takımın karşılaşması, yalnızca üç puan mücadelesi açısından değil, sezonun genel gidişatı açısından da önemli bir yer taşıyor. Real Sociedad-Real Madrid maçı, 13 Eylül 2025 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek. Bu karşılaşma, hem sezonun ilk heyecanını hem de Kral Kupası’ndan farklı bir lig yolculuğunu işaret ediyor. UEFA’dan Şampiyonlar Ligi’ne geçiş yapacak takımlar için kritik bir aşama anlamına geliyor.

MAÇ SAATİ VE YAYIN DETAYLARI

Karşılaşma saat 17.15’te başlayacak. Bu saat, ne çok erken ne de çok geç olması bakımından ideal bir zaman dilimi sunuyor. Maç saatinde, akşam mesaisinin ardından taraftarlar enerjilerini maça yönlendirebilecek. Real Sociedad ve Real Madrid taraftarları için oldukça uygun bir saat. Maç, S?Sport ve S?Sport Plus kanallarından canlı yayınla izlenebilecek. Türkiye’deki izleyici kitlesi için geniş bir erişim imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra, Exxen platformu üzerinden Spor Extra üyeliği bulunanlar da bu karşılaşmayı takip edebilecek. Ancak bu platforma dikkat edilmesi gerektiği konusunda bir hatırlatma yapılıyor.

ARDA GÜLER’İN DURUMU

Takımın kreatif kadrosunda önemli bir rol üstlenen Arda Güler, Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak ilk 11’de olmaya devam ediyor. Mallorca maçında yaptığı gol katkısı, formunun yükselmekte olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, Real Sociedad karşısında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Bu öngörü, hem gazetecilik değerlendirmesi hem de taraftarların beklentilerini karşılayan güvenilir bir tahmin olarak öne çıkıyor.