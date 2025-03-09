Haberler

Real Sociedad Sevilla Maçı Yayın Bilgileri

REAL SOCIEDAD SEVİLLA MAÇININ YAYIN KANALLARI

Real Sociedad ile Sevilla karşılaşması için merak edilen detaylar arasında maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı yer alıyor. İspanya La Liga’nın önemli maçlarından biri olan bu karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından izlenebiliyor.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Real Sociedad ve Sevilla, 9 Mart Pazar günü sahada olacak. Maç saat 23:00’te başlayacak. Şu an için karşılaşma henüz başlamadı ve taraftarlar heyecanla bu anı bekliyor.

MAÇIN OYNANACAĞI YER

Bu kritik karşılaşma, San Sebastian’daki Reale Seguros Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu önemli mücadelede takımların performanslarını izlemek için ekran başına geçecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Victor Osimhen Alanyaspor Maçında Parladı

Galatasaraylı Victor Osimhen, Alanyaspor’a attığı golle Süper Lig’deki toplam gol sayısını 17’ye yükseltti ve gol krallığı yarışında lider Piatek’in peşine düştü.
Haberler

Galatasaray 4 Maç Sonra Galip Geldi

Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.