Real Sociedad Sevilla Maçı Yayın Bilgileri

REAL SOCIEDAD SEVİLLA MAÇININ YAYIN KANALLARI

Real Sociedad ile Sevilla karşılaşması için merak edilen detaylar arasında maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı yer alıyor. İspanya La Liga’nın önemli maçlarından biri olan bu karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından izlenebiliyor.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Real Sociedad ve Sevilla, 9 Mart Pazar günü sahada olacak. Maç saat 23:00’te başlayacak. Şu an için karşılaşma henüz başlamadı ve taraftarlar heyecanla bu anı bekliyor.

MAÇIN OYNANACAĞI YER

Bu kritik karşılaşma, San Sebastian’daki Reale Seguros Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu önemli mücadelede takımların performanslarını izlemek için ekran başına geçecek.