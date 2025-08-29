Realme’den 15.000 mAh Batarya Tanıtımı

YENİ KONSEPT CİHAZ

Realme, mobil alanda yenilikçi bir adım atarak yeni bir konsept cihazını tanıttı. Şirketin prototipi, dikkat çekici bir şekilde 15.000 mAh kapasiteli dev bir batarya ile donatıldı. Bu özellik, Realme’nin akıllı telefonunu kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

UZUN KULLANIM ÖMRÜ

15.000 mAh kapasiteli batarya, yalnızca uzun süreli kullanım olanağı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tersine şarj (reverse charging) yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Bu sayede cihaz, diğer telefonları ve aksesuarları adeta bir powerbank gibi şarj edebiliyor. Henüz işlemci, ekran ya da kamera gibi donanım detayları hakkında bilgi verilmemiş olsa da, bu konsept, özellikle uzun seyahat eden ve yoğun bir kullancı deneyimi arayan kişiler için büyük ilgi uyandırabilir.