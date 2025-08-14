Haberler

Recep A. Kaza Sonucu Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kırmızı ışık sebebiyle yavaşlayan bir kamyonete çarpan otomobil sürücüsü Recep A. (73) yaralandı. Kaza saat 00.30 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde olan Recep A.’nın yönetimindeki 16 KK 961 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet M. (57) idaresindeki 16 BID 733 plakalı kamyonete arkadan çarptı ve ardından refüje çıktı.

YARALININ DURUMU

Kaza sonucunda, Recep A. yaralandı. Olayın ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücüye, kaza yerinin yakınındaki bir özel sağlık kliniğinde görevli sağlık çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Recep A.’yı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

