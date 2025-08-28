Recep Başara Heyecanını Atla Yendi

HEYECANINI YENMEK İÇİN ATLA PARKURU TAMAMLADI

Tokat’ta motosiklet ehliyeti almak isteyen Recep Başara, sınavda heyecanını yenmek için bir çözüm buldu. Tokat’ta yaşayan genç, motosiklet ehliyeti için başvurduğu sürücü kursunda yazılı sınavı başarıyla geçti. Ancak direksiyon sınavı öncesi motosiklet parkurundaki eğitim sürecinde, dikkatsizlik sonucu kötü bir an yaşadı. Heyecanlanan Başara, ayağını yere koyarak sınavdan elendi.

KURS YETKİLİSİNDEN FARKLI BİR YÖNTEM

Kurs yetkilisi Samet Dilibal, durumu fark ettiğinde ve kursiyerinin eğitimlere atla geldiğini görünce alternatif bir yöntem denemeye karar verdi. Recep’e, motosiklet yerine atla parkuru tamamlamasını önerdi. Bu öneri ile genç, parkuru atla geçerek sadece keyifli bir deneyim yaşamakla kalmadı, aynı zamanda sınav stresini de büyük ölçüde atlattı.

Recep Başara, parkuru atı Cuta sayesinde başarıyla geçmeyi başardığını belirtti. “Ehliyet sınavında heyecandan dolayı küçücük bir hata yaptım. Bu hata sonucunda da kaldım. Cuta ile sürekli direksiyon derslerine geliyordum. En sonunda sınavdan kalınca parkuru da Cuta ile yapmak istedim. Hatasız bir şekilde yaptım. Heyecanımı yendim. Umarım ki bir sonraki sınavda hatasız bir şekilde ehliyetimi alacağım,” dedi.

EĞİTİM SÜRECİNE GÜVENİYORDUK

Kurs hocası Samet Dilibal ise, “Recep kardeşimiz çok başarılı bir eğitim süreci geçirdi. Eğitimlerde herhangi bir sorunu yoktu. Sınavda da yüzde yüz başarılı olacağını inanıyorduk. Heyecanlanarak küçük bir hata ile sınavda kaldı. Biz de şaşırdık ama eğitimlere gelirken atla geldiğini gördük. Parkuru atıyla denemesini istedik. Heyecanını yenebileceğini düşündük ve parkuru artık heyecan yapmadan başarıyla tamamlayabiliyor,” şeklinde konuştu.