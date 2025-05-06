Recep Enes Çağlar Elektrik Akımına Kapıldı

ÖLÜMLE SONUÇLANAN BALIK AVI GİRİŞİMİ

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, elektrikle balık avlamaya çalışan Recep Enes Çağlar, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Ören Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Eşen Çayı’nda arkadaşlarıyla birlikte elektrikle balık avı yapmaya çalışan Çağlar, aniden elektrik akımına kapıldı ve ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Recep Enes Çağlar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.