Recep Tek Düğün Eğlencesinde Murat Bayar’ı Vurdu

Olayın Gelişimi

Bursa’da bir düğün öncesi eğlencede meydana gelen trajik olayda, muhtara silahla ateş edilmemesi için uyarı yapan Recep Tek (45), kayınpederinin evinden aldığı av tüfeği ile Murat Bayar’ı (49) vurarak öldürdü. Olayın ardından Tek hakkında “Kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, geçen yıl temmuz ayında Karacabey ilçesine bağlı kırsal Canbaz Mahallesi’nde gerçekleşti.

Muhtarın Uyarısı

Düğün öncesinde düzenlenen eğlence sırasında muhtar Taner Kaya, katılımcılara silahla havaya ateş edilmemesi gerektiğini anons etti. Recep Tek ise alkollü olduğu iddiasıyla muhtara karşı çıkarak, “Herkes silah ile ateş edecek” diyerek tartışmaya girdi. Arkadaşları tarafından alandan uzaklaştırılan Tek, kayınpederinin evine giderek av tüfeğini alıp, muhtara ve kendisine engel olmak isteyenlere hakaret ederek eğlence alanına yöneldi.

Cinayet ve Tutuklama

Recep Tek, yanında getirdiği tüfekle, kendisine engel olmak isteyen Murat Bayar’a ateş etti. Bayar, mermilerin göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Tek, savcılıkta verdiği ifadede yaşananları açıkladı.

Tanık İfadesi ve Soruşturma

Muhtar Taner Kaya, olay anında düğün yerinin atmosferini anlatarak, “Düğün öncesi yapılan eğlence yemekli ve alkollüydü. Havaya silah atılmaması hususunda ikazda bulundum. Recep Tek bağırarak muhtara karşı geldi” şeklinde ifade verdi. Şüpheli Recep Tek ise, “Düğün cemiyetine gittim. Burada ben de alkol tükettim. Orada bulunan kişiler havaya ateş etti” diyerek yaşanan olayları yanıtladı.

Davanın Seyri

Savcılık soruşturması neticesinde Recep Tek hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın yargılanması önümüzdeki günlerde başlayacak.