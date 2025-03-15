Recep Uçar’dan Beşiktaş Maçı İçin 4 Değişiklik

DEĞİŞİKLİKLER VE TAKIM DAHİLLERİ

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor ile oynadıkları son maçın 11’ine göre Beşiktaş karşısında önemli değişiklikler yapıyor. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor, kendi sahasında Beşiktaş ile mücadele ediyor. Uçar, bu kritik maçta Oğulcan Ülgün, Prip, Pedrinho ve Kramer’in yerine Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih Bostan’a forma şansı veriyor.

KADRODAN DÜZENLEMELER

Yeşil-beyazlı ekipte kart cezası bulunan Umut Nayir, Kramer ve Oğulcan Ülgün ile tedavisi devam eden Slowik ve Boateng bu maçta yer almıyor. Konyaspor’un Beşiktaş maçındaki başlangıç 11’i ise Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan ve Melih Bostan şeklinde belirleniyor.

YEDEKLER VE STRATEJİK SEÇİMLER

Yedek kulübesinde ise Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Pedrinho, Prip, Calusic, Kaan Akyazı, Bazoer, Boranijasevic, Keyta ve Bjorlo bulunuyor. Bu değişiklikler ve kadro düzenlemeleri, Konyaspor’un Beşiktaş karşısında alacağı sonuç için belirleyici bir etken olacaktır.