Recep Uçar, Sezona İyi Başlangıç Yaptıklarını Söyledi

İYİ BAŞLANGIÇ VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında ikas Eyüpspor’u deplasmanda 4-1 yenen TÜMOSAN Konyaspor’un teknik direktörü Recep Uçar, iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti. Pendik Stadı’nda gerçekleşen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Umarım güzelliklerin konuşulduğu, seyredenlerin keyif aldığı bir sezon olur.” dedi.

MAÇ ANALİZİ VE OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Uçar, Eyüpspor’un önemli oyuncuları olan Serdar Gürler, Dragus, Kerem Demirbay ve Mujakic gibi isimleri transfer eden büyük bir takım olduğunu ifade etti. Maçla ilgili analizlerini yaparak rakiplerinin zor bir takım olduğunu bildiklerini vurgulayan Uçar, “İlk pozisyonu biz verdik. Oyun disiplinine sadık kaldığımız bir maç oldu. Umut’un jeneriklik golüyle öne geçtik. Sonrasında Umut ile ikiyi bulduk. Geri çekilmedik ve ön alan baskısıyla Bardhi’nin penaltısıyla 3-0 yaptık.” şeklinde konuştu.

Uçar, ikinci yarıda geride beklemek için sahaya çıkmadıklarını ve “Merkezde kaybettiğimiz basit bir hatayla golü yedik. İlk 20 dakika iyi oynadığımızı söyleyemem.” ifadeleriyle oyunu değerlendirdi. Oyuncularını ve taraftarları kutlayarak yeni yönetim ve başkanları için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. “Bir maç kazandık, iyi bir başlangıç yaptık. Hedeflerimiz var. Ligi geçen senenin üstünde bitirmek istiyoruz.” diyerek sözlerini sürdürdü.

PENDİK STADI’NIN ÖNEMİ

Pendik Stadı’nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Uçar, “Bu stat bende özel bir yere sahip. 1994 senesinde stat açıldığında ilk oynayanlardan biriyim. Güzel günlerimiz oldu. Şampiyonluk da yaşadım. İlk kez teknik adam olarak çıktım.” şeklinde belirtti.

KRAMER’İN AYRILIĞI VE UMIT’İN PERFORMANSI

Uçar, Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Blaz Kramer’in değerli bir oyuncu olduğunu belirtti. “Kramer benim tutmak istediğim bir oyuncuydu. Kamp başından itibaren teklif vardı. Kalması için çok konuştuk. Oyuncuda mental anlamda düşüş de oldu.” diyerek ayrılığının sebeplerini açıkladı.

Umut Nayir’in iki gol atmasının ardından Uçar, “Umut değerli bir oyuncumuz. Kramer ayrılmasaydı da biz maça Umut ile başlayacaktık.” diyerek oyuncunun performansının önemine dikkat çekti. “Adil’in de hiç yadırganmayacak bir performansı var.” diyerek sözlerini tamamladı.