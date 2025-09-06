Recep Ve Salman Hançerkıran, Bakırcılığı Yaşatıyor

BAKIRCILIK MESLEĞİNE GENÇ NESİL HAZIRLIĞI

Gaziantep’te 50 yıldır bakırcılıkla uğraşan Recep ve Salman Hançerkıran kardeşler, mesleklerini yeni nesillere aktararak yaşatmak istiyor. 65 yaşında olan Recep Hançerkıran, ilkokulun ardından Gaziantep’in ünlü bakırcı ustalarından İmam Usta’nın yanında mesleği öğrenmeye başladı. 1976 yılında çıraklık yaparak bu alandaki ilk adımlarını atan Hançerkıran, daha 12 yaşındayken bakır üretimine başlamış. Bu süreçte 9 yıl sonra kardeşi Salman Hançerkıran da (51) onun izinden gitti. Yıllarca çıraklık, işçilik ve kalfalık yaparak bakırcılığın inceliklerini öğrenen iki kardeş, çocuklukta edindikleri meslek bilgilerini günümüzde devam ettirme kararlılığındalar.

MESLEKTE YARIM ASIRIN GURURU

Birçok kişiyi mesleğe kazandırmanın mutluluğunu duyan Recep ve Salman Hançerkıran, bakırcılık mesleğinin devamı için mücadele ediyor. Aynı atölyede yıllarca çalışarak mesleklerini sürdüren kardeşler, bakırcılıkta yarım asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Tüm zorluklara rağmen bakır üretimine devam ederken, el işçiliği mesleğinin yaşatılması için büyük bir çaba içinde olduklarını belirtiyorlar.

GENÇ NESİLLERE AKTARIM HEDEFİ

Teknoloji ile birlikte mesleklerini icra etmede zorluklar çektiklerini ifade eden Recep ve Salman kardeşler, bakırcılık mesleğini genç nesillere aktararak yaşatmayı hedefliyor. “Bakırcılık mesleğine 1976 yılında başladım,” diyen Recep Hançerkıran, “İmam ustam vardı, onun yanında mesleğe adım attım,” diyerek sürecini aktarıyor. Kardeşiyle yaşadığı uyuma ve mesleğe olan sevgilerine de vurgu yapıyor. Hançerkıran, “Kaliteli ürünler yapıyoruz. Fakat maalesef destek olmayan bir durumda kalıyoruz,” diyerek mesleğin yaşaması için gerekli olan sahiplenmeyi talep ediyor.

ÜSTÜNLÜK VE MÜCADELE

Bakırcılık mesleğine 1985 yılında başlayan Salman Hançerkıran, iki yıllık çıraklık eğitimini tamamladıktan sonra ağabeyinin yanında bu sanatın inceliklerini öğrendi. “40 yıldır bu mesleği yapıyorum. El emeğinin bitmemesi için mücadele etmek gerekiyor,” diyor. Kendisinin de Bakırcılar ve Sedefçiler Odası’nda usta öğretici olarak görev yaptığını belirtiyor ve genç kuşağın olmamasının üzüntüsünü yaşadığını ifade ediyor. Kardeşiyle birlikte mesleğe olan tutkularını sürdürmeye devam ediyorlar.