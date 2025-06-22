Recep Y. Motosiklet Çaldı, Tutuklandı

GARAJDA YANGIN ÇIKARDI

Sarıyer’de meydana gelen olayda, Recep Y. (32) bir binanın açık garajını ateşe verdi. Yangın sonrası garajdaki motosiklet kullanılmaz hale geldi. Yangın anında olay yerinden kaçan şüpheli, yolda yürüyen bir kişiyi sopayla yaralayarak kaçışına devam etti. Aynı zamanda park halindeki bir aracın aynasını kırdı ve bir motokuryeden motosikletini gasbetti.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Recep Y.’nin poliste 16 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yakılan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olay, çevredeki güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Gözaltına alınan Recep Y., emniyette ifadesi alındıktan sonra “Motosiklet hırsızlığı”, “Kundaklama”, “Kasten yaralama” ve “Mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.