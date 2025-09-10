Recep Zoriç, ZRC Grup’la Başarı Sağladı

BAŞARI HİKAYESİNE İLHAM KAYNAĞI

Adana’nın sıcak sokaklarında çırak olarak başlayan yolculuğunu, günümüzde Türkiye’nin en yenilikçi firmalarından biri olan ZRC Grup ile taçlandıran Recep Zoriç, girişimcilere ilham vermeye devam ediyor. 1965 yılında Siirt’ten Adana’ya göç eden bir ailenin bireyi olarak dünyaya gelen Zoriç, 1994’te doğduğunda ailesi için umut ve şans anlamına geliyordu. Küçük yaşlarda hayatın zorluklarıyla karşılaştı ve emek vererek büyüdü.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE ADIM ATMAK

İnşaat sektörüne ilk adımlarını çıraklık ile atarak, zamanla kalfalık aşamasına geçiş yaptı ve en sonunda kendi firmasını kurmayı başardı. Bugün ZRC Grup, inşaat ve gayrimenkul geliştirme başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Grup, yenilikçi projeleri ve binlerce kişiye sağladığı istihdam ile dikkat çekiyor. Recep Zoriç, “Başarı tesadüf değil, alın teri ve azmin sonucudur” diyerek ZRC Grup’un büyüme sürecinde disiplinin ve özverinin önemine işaret ediyor.

SOSYAL SORUMLULUK VE VİZYON

Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Zoriç, memleketi Adana ile bağını hiç koparmadı; ihtiyaç sahiplerine destek oldu ve gençlere rehberlik etti. İngilizce ve Arapça bilen Zoriç, İstanbul’daki çalışmalarına devam ederken ZRC Grup’u global bir marka olma hedefine ulaştırmak amacıyla ilerliyor. Rece Zoriç’in azmi ve vizyonu sayesinde ZRC Grup, sadece binalar inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni hayallerin temellerini atıyor.