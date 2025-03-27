Reddit’te Kesinti Problemi: Kullanıcılar Şikayetçi

SORUNLARIN YAŞANDIĞI TARIH

Sosyal medya platformu Reddit, 27 Mart Çarşamba günü ciddi sorunlar yaşadı. Kullanıcılar, platformun çöküp çökmediğini sorguladı. Downdetector verilerine göre, gün içerisinde birçok kullanıcı kesintiler yaşandığını bildirdi. Kullanıcılar bu durumu raporladı ve Reddit’te sorunlar olduğu konusunda endişelere yol açtı.

KULLANICILARA SUNULAN İMKANLAR

Reddit, kullanıcıların metin, fotoğraf, anket ve video paylaşabildiği bir Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesidir. Kullanıcılar, siteye kayıt olarak bağlantı, metin, fotoğraf, anket ve video içerebilen gönderiler oluşturarak, diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunabiliyor. Diğer kullanıcılar ise bu gönderileri oylayarak gönderinin sayfada daha üst sıralara çıkmasını ya da aşağı inmesini sağlıyor.

KULLANICI RAPORLARI

Downdetector verileri, 27 Mart’taki sorunların yaygın olduğunu ve Reddit kullanıcılarının bu problemleri raporladığını ortaya koyuyor. Sorunların tam olarak ne zaman çözüleceği merak ediliyor ve kullanıcılar Reddit’te yaşanan bu aksaklıkla ilgili güncellemeleri bekliyor.