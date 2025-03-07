Reddit’te Neden Kesinti Yaşandı?

SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDAKİ SORUNLAR

Sosyal medya platformu Reddit, 8 Mart Cumartesi günü bazı sorunlar yaşadı. Kullanıcılar, platformun hizmet verip vermediğini kontrol etmeye başladı. Downdetector tarafından sağlanan verilere göre, Reddit’te gün içerisinde kesintiler yaşandığı ve birçok kullanıcının bu durumu bildirdiği görüldü.

KULLANICILARIN DENEYİMLERİ

Kullanıcılar, Reddit’in çöküp çökmediği ve hizmetinde bir problem olup olmadığına dair sorular soruyor. Reddit, metin, fotoğraf, anket ve video paylaşımına olanak tanıyan bir sosyal haber ve tartışma platformudur. Siteye kayıtlı olan kullanıcılar, bağlantılar da dahil olmak üzere farklı içeriklere yönelik gönderiler paylaşabiliyor ve diğer kullanıcılar bu gönderileri oylayarak görünürlüğünü artırabiliyor.

DOWDETECTOR VERİLERİ

Downdetector, Reddit’teki kesintilere ilişkin kullanıcıların yaptığı raporlamaları ortaya koyuyor. Reddit, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir kitleye sahip olan bir platformdur ve bu tür sorunlar, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyebiliyor.