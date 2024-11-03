“Redmi K80 Serisi Üç Cihazla Sertifika Aldı”

REDMI K80 SERİSİ PİYASAYA GİRMEYE HAZIR

Xiaomi’nin Redmi K80 serisi, sertifikasyon sürecini tamamlayarak çıkışa doğru ilerliyor. Eldeki belgeler fazla bilgi sunmuyor, ancak serinin üç farklı cihazdan oluşacağına dair bazı ipuçları veriyor: K80, K80 Pro ve K80E. Redmi K80 ve K80 Pro sırasıyla 24127RK2CC ve 24122RKC7C model numaralarına sahip. Her iki model de 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Diğer yandan, 24117RK2CC model numarasına sahip olan Redmi K80E, 90W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Şu an için K80 ailesi hakkında öğrendiklerimiz bunlardan ibaret.

FİYAT ARTIŞLARI VE TEKNİK DETAYLAR

K80 serisinin fiyat artışlarıyla piyasaya sürüleceği yönünde sızıntılar mevcut. Bu artışlardan en çok Pro modelinin etkileneceği belirtiliyor. Kötü bir haber olarak değerlendirilebilecek bu durumun yanı sıra, en üst modelin Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga setine (Snapdragon 8 Elite) ve 6.000mAh bataryaya sahip olacağı da kaynaklar tarafından duyuruldu.

KÜRESEL PAZARDA YENİ MARKA ADI

Eğer daha önce Redmi K serisini duymadıysanız, bunun nedeni yalnızca Çin’de bu isimle satılıyor olması. Küresel pazarda bu serinin cihazları genellikle Poco F serisi adı altında yeniden piyasaya sürülüyor. Fiyat artışları hakkında çıkan haberler, gelecek Poco F modelleri için pek de olumlu sinyaller vermiyor.