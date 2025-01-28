Redmi Note 14 Türkiye’de Tanıtıldı

Küresel teknoloji şirketi Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 14 Serisini Türkiye’de gerçekleştirdiği lansmanda tanıttı. Beş modelden oluşan seri, Redmi Note’un bir üst seviyede sunulmasını sağlıyor: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G ve Redmi Note 14. Bu yeni seri, yapay zeka destekli yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri, üstün dayanıklılık ve premium kullanıcı deneyimi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Amiral gemisi düzeyindeki yenilikler, daha geniş kitlere ulaşmak için kapsamlı yükseltmeler sunuyor.

KAMERADA AMİRAL GEMİSİ DÜZEYİNDE ÖZELLİKLER

Redmi Note 14 Serisinin merkezi, amiral gemisi düzeyinde fotoğrafçılık özellikleri sunan kamera sistemidir. Pro varyantları, etkileyici bir 200MP profesyonel sınıf yapay zeka destekli kamera sistemi ile optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip. Gelişmiş yakınlaştırma özellikleriyle kullanıcılar, 2x ve 4x kayıpsız yakınlaştırarak detayları yakalayabiliyor. Ayrıca, Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 14 Pro 5G, 30x dijital yakınlaştırma imkanı sunarken, Redmi Note 14 Pro 20x dijital zoom ile dikkat çekiyor. Seri üyeleri, yapay zeka destekli 108MP kamera sistemiyle yüksek kaliteli fotoğrafçılığı her bütçeye erişilebilir hale getiriyor. Serinin ön kameraları en az 20MP çözünürlüğe sahipken, Redmi Note 14 Pro, etkileyici 32MP ön kamerası ile dikkat çekiyor.

DAYANIKLILIK VE TASARIMDA YENİLİKLER

Düşme, sıvı sıçraması ve çizilmelere karşı tasarlanan Redmi Note 14 Serisi, kullanıcıların günlük yaşamındaki zorluklara karşı dayanıklılık sunuyor. Pro modellerde yüksek dayanımlı alüminyum kompozit çerçeve, enerji emici köpük ve polimer tamponlama malzemeleri kullanılarak geliştirilen All-Star Armor Structure yer alıyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran, Pro modellerine ekstra çizilme direnci kazandırıyor. Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Pro 5G, IP68 derecesi ile toza ve suya karşı yüksek koruma sağlarken, diğer modeller de çeşitli IP dereceleri ile koruma sunuyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE UZUN PİL ÖMRÜ

Redmi Note 14 Serisi, güçlü performans ve uzun pil ömrü vadeden gelişmiş çipsetlerle donatıldı. En üst model Redmi Note 14 Pro+ 5G, 4nm Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle hızlı tepki süresi sağlıyor. 5110mAh pili, 120W HyperCharge teknolojisi ile gün boyu kesintisiz güç sunuyor. Diğer modeller ise MediaTek Dimensity 7300-Ultra ve MediaTek Helio G100-Ultra çipsetleri ile donatıldı. Tüm modeller 1.600 şarj döngüsü sonrası kapasitelerinin %80’ini koruyor ve Akıllı Şarj teknolojisi ile pil sağlığını optimize ediyor.

EKRANDA GÖZ KORUMA TEKNOLOJİSİ

Redmi Note 14 Serisi, göz koruyan 120 Hz ekran ile akıcı bir deneyim sunuyor. 1.5K çözünürlükler, her detayı net bir şekilde gösteriyor. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık özelliği, kullanıcıların uzun süreli kullanımda rahat etmesini sağlıyor. Pro modellerinin ekranları 3000 nit maksimum parlaklık sunarak, ışık altında da net bir görüntü sağlıyor.

Xiaomi, Redmi Note 14 Serisi ile güçlü performans, etkileyici fotoğrafçılık ve dayanıklılığı modern yaşamın gereksinimlerine uygun bir şekilde sunuyor. Premium özellikler ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

FİYATLAR VE BULUNABİLİRLİK

Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12GB + 512GB versiyonu ile 27,499 TL, Redmi Note 14 Pro 5G, 12GB + 512GB versiyonu ile 23,499 TL, Redmi Note 14 Pro, 12GB + 512GB versiyonu ile 21,499 TL, 8GB + 256GB versiyonu ile 18,999 TL fiyatlarla satışa sunuldu. Redmi Note 14 ise 8GB + 256GB versiyonu 13,699 TL ve 8GB + 128GB versiyonu 12,499 TL tavsiye edilen fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.