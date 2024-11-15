“Redmi Turbo 4 Aralık’ta Geliyor”

XIAOMI’NİN YOĞUN PROGRAMI

Xiaomi’nin 2023 yılının geri kalan kısmı ve 2024 yılının başlarında hareketli bir programı bulunuyor. Geçtiğimiz ay Xiaomi 15 modelini piyasaya sürerken, markanın Kasım ayında Redmi K80 ve K80 Pro’yu tanıtması bekleniyor. Bunun ardından yeni bir sızıntıya göre Aralık ayında başka bir Redmi telefonu olan Turbo 4’ün piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

TURBO 4’ÜN ÖZELLİKLERİ

Turbo 4’ün Aralık ayında 1.5K çözünürlüklü bir ekranla geleceği bilgisi, Smart Pikachu isimli kaynaktan geldi. Redmi, 2023 Nisan ayında ilk Turbo modeli olan Turbo 3’ü tanıtarak her yıl bu seriden iki akıllı telefon çıkarma geleneğini sürdürdüğünü gösteriyor. Ağustos ayına ait bir sızıntıda, Redmi Turbo 4’ün 2412DRT0AC model numarasını taşıyacağı ve “C” ekinin Çin modelini ifade ettiği belirtilmişti. Şu an için Turbo 4’ün teknik özellikleri hakkında pek fazla bilgi mevcut değil. Bunun dışında, 1.5K çözünürlüklü ekran haricinde, plastik bir çerçeveye sahip olacağına dair söylentiler de bulunmaktadır.