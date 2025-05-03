Reeder Samsunspor, Eyüpspor’a karşı savaşacak

TEKNİK DİREKTÖR THOMAS REİS’İN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak olan Reeder Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis, “Ligi mümkünse Eyüpspor’un önünde tamamlamak istiyoruz.” şeklinde konuştu. Reis, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Eyüpspor’a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını vurguladı. Ligde son haftaların yaşandığını hatırlatan teknik adam, “Çok zor bir karşılaşma olacaktır ama kesinlikle bir final maçı değildir. İyi bir sonuç almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

EYÜPSPOR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Thomas Reis, Eyüpspor’un bu sezon gösterdiği başarıyı değerlendirirken, “Çok iyi bir hocaları var ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Kesinlikle bu maçı kazanmak ve ligi iyi bir yerde bitirmek isteyeceklerdir.” dedi. Ayrıca, transfer yasaklarının bu maça etkisi konusunda olumsuz bir düşünceye sahip olmadığını belirtti.

YENİ GELİŞMELER VE TARAFTAR DESTEĞİ

Reis, sakatlığı geçen futbolcu Youssef Bennasser’in takımla birlikte çalışmalara başladığını aktardı. “Geri döndüğü için de çok çok mutluyum. Kendisinden çok uzun haftalar boyunca faydalanamadık.” diyen Reis, “Eğer bugünkü antrenmanda herhangi bir sıkıntı olmasa, çok büyük ihtimalle kadroda bizimle birlikte olacak.” şeklinde konuştu. Ancak sarı kart cezası bulunan Rick van Drongelen’in maç kadrosunda yer almayacağı bilgisini de verdi.

Reis, taraftar desteklerine de değinerek, “Biz de takım olarak çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Bazen inişli çıkışlı performans gösterdiğimiz oldu.” dedi. Taraftarların her zaman yanlarında olduklarını belirten teknik adam, umarız ligin geri kalan kısmında da taraftarlarımız bizi desteklemeye gelir. “Hayalimize, hedefimize hep birlikte odaklanıp o uğurda savaş veririz.” diyerek, kulüp camiasının birlik ve beraberlik içinde hedeflerine ulaşacağına inandığını ifade etti.