Reeder Samsunspor, Eyüpspor’u yendi

TRABZONSPOR’UN GALİBİYETİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında ikas Eyüpspor’u 3-0 yenen Reeder Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis, “Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık.” şeklinde açıklama yaptı. Reis, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor ile olan puan farkını 7’ye çıkardıkları için memnuniyetini dile getirdi.

MAÇ PERFORMANSI VE HEDEFLER

Maça iyi başladıklarını ve gösterdikleri performansın çok iyi olduğunu belirten Reis, “Disipline sadık kaldık. Duran toplardan goller bulduk. Tüm oyuncularım birbiri için savaştı.” ifadesini kullandı. Bodrum FK karşılaşmasıyla birlikte eski performanslarına döndüklerini söyleyen Reis, “Oynamamız gereken daha 3 maç var. Eyüpspor ile aramızda 7 puan fark oluştu. Bu, her şeyin bittiği anlamına gelmez. Ligin sonunda ne olduğunu göreceğiz.” dedi.

SÖZLEŞME DURUMU

Reis, kendi sözleşmesi hakkında da bilgi vererek “Umarım başkanım benden memnundur. Ne olacağına bakacağız.” şeklinde konuştu. Bu yorumlarıyla birlikte gelecek günlerin belirsizliğine dikkat çekti.