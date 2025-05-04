Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor’u 3-0 Yendi

SAMSUNSPOR, İKAS EYÜPSPOR’U FARKLA YENEREK 3 PUAN ALDI

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında ikas Eyüpspor’u konuk etti ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Samsunspor, ilk yarıda zorluk çekmeden öne geçti ve ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı artırdı.

Maçın 4. dakikasında Dimata, etkili bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 61. dakikada yine Dimata, Emre Kılınç’ın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselerek skoru 2-0 yaptı. Bunun ardından 74. dakikada ikas Eyüpspor’da Thiam, penaltı atışından yararlanamadı. Ceza sahasında Satka’nın müdahalesi sonrası hakem Muhammet Ali Metoğlu, önce serbest atış kararı verdi, fakat VAR uyarısıyla kararını penaltı olarak değiştirdi. Thiam’ın vuruşu ise üstten auta gitti.

Maçın son dakikalarına girilirken, 89. dakikada Muja’nın ceza sahasından şutu direğin dibinden auta gitti. 90+5. dakikada Samsunspor, farkı 3’e çıkardı. Ntcham’ın uzun pasında Moundilmadji, savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşu, Berke’nin bacaklarının arasından ağlara gitti ve maç 3-0 sona erdi.

Reeder Samsunspor, bu sonuçla birlikte önemli bir galibiyet elde ederek ligdeki konumunu güçlendirdi.