Reeder: Şansları Değerlendiremedik, Kırgınım

MAÇ SONUCU VE HAYAL KIRIKLIĞI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Reeder Samsunspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Thomas Reis, bu kaybın ardından yaptığı açıklamada, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini vurgulayarak, “Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum.” diye belirtti. Reis, basın toplantısında, bu yenilginin kendisini mutlu etmediğini ifade etti. Alanyaspor karşısında sergiledikleri performanstan memnun olmadığını söyleyen Reis, “Üst üste kaybettiğimiz dördüncü maç oldu. Bu maçta daha iyi bir performans göstermek istemiştik. Ancak özellikle maçın ilk yarısında bunu başaramadık. İlk yarıda rakibimiz bizden daha iyiydi.” şeklinde konuştu.

İKİNCİ YARIDA GÖSTERİLEN PERFORMANS

Reis, devre arasında oyuncularıyla daha çok mücadele etmeleri ve kendilerine güvenerek oynamaları gerektiği konusunu görüştüklerini dile getirdi. Maçın ikinci yarısında daha iyi bir oyun sergilediklerini söyledi. Kazandıkları penaltıyı kullanamadıklarını dile getirirken, “Daha sonra yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ne yazık ki direkten dönen iki topumuz var ve bu fırsatları değerlendiremiyoruz.” değerlendirmesini yaptı. Sonuçta kaybettiklerini ve bunun hayal kırıklığı yarattığını ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ODAKLANMA

Reis, mağlubiyetin geride kaldığını ve şimdi önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirtti. Üst üste alınan mağlubiyetlerin zorluklar getirdiğini vurgulayan Reis, hala ligde üçüncü sırada olduklarını ve ligde kalan sürede daha önce sergiledikleri iyi performansı tekrar göstermek istediklerini açıkladı. Samsunspor’un yaşadığı düşüş ile ilgili yöneltilen soruya da Reis, düşüşün nedenlerini bulmanın kolay olabileceğini kaydetti. Bu dönemi önemli oyunculardan yoksun geçirmeye çalıştıklarını dile getirirken, “Bu bir neden diyebilirim. Oyuncularım baskı hissediyor olabilir. Ancak en büyük sebep, önemli futbolcularımızdan yoksun olmamız.” ifadesini kullandı. Reis, ligde 5 maçlarının kaldığını ve bu maçlarda en iyi performanslarını sergileyerek ligi tamamlamak istediklerini aktardı.