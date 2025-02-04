Reel Kur Endeksi Son Beş Yılın Zirvesinde

DÖVİZ KURUNDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi yüzde 4,1 artışla 75,44 puana ulaştı. Bu durumla birlikte, endeks Mart 2020’de görülen 75,60 seviyesinden sonra en yüksek değerine erişmiş oldu. Aralık ayına yönelik TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise önceki açıklamada 67,12 puan olarak belirlenmişken, daha sonra 72,47 puana revize edildi.

ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında yüzde 2,4 artışla 99,03 puana çıktı. Aralık ayında 96,65 olarak belirtilen endeks, 96,73 puana revize edildi. Ayrıca, alt endekslerde de yükselişler kaydedildi. Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeks 63,28’den 65,58 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeks ise 77,58’den 81,15 puana yükseldi.

REEL ETKİF DÖVİZ KURUNUN ANLAMI NEDİR?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan bir sepete göre Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değerini yansıtıyor. Reel efektif döviz kuru, TL’nin satın alma gücündeki değişimleri gösteriyor. Reel efektif kurundaki artış, TL’nin değer kazandığını ve Türk mallarının yabancı mallara göre fiyatının arttığını ifade ediyor. Öte yandan, bu kurun düşüşü ise yabancı mallara göre fiyatın azaldığını gösteriyor.