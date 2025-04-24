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Reel Sektör İçin Destek Gerek

REEL SEKTÖRÜN DESTEKLENMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmanın gerektiğini vurguluyor. Hisarcıklıoğlu, “Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor” şeklinde açıklama yapıyor.

EMEK YOĞUN SEKTÖRLERE EK DESTEK GEREKİYOR

Emek yoğun sektörlerin rekabet gücünü kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İhracat pazarlarımızı korumakta büyük zorluk yaşıyoruz. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli” diyor.

DEPREM GERÇEĞİ UNUTULMAMALI

Aynı zamanda Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı” ifadesini kullanıyor. Bu durum, ülkenin her açıdan dayanıklı olması gereken bir konu olduğu üzerinde duruyor.

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